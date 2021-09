Pour lutter contre les inondations, la commune de Forest installe un nouveau maillage pluie

Les intempéries qu’ont connu la Belgique et Bruxelles ces derniers mois inquiètent la commune, qui souhaite réinventer la gestion de l’eau.

À Bruxelles, les eaux pluviales ne percolent plus naturellement dans les sols et viennent surcharger les égouts. La commune de Forest mène plusieurs actions pour lutter contre les inondations autour de trois axes :

Retrouver le cycle naturel de l’eau à travers l’aménagement de maillages pluie

Gérer les eaux pluviales, sur chaque parcelle, là où elles tombent

Mettre en place des solutions novatrices pour un usage intelligent des ressources en eau grâce notamment à l’utilisation d’eau de pluie pour tous les usages qui ne nécessitent pas de l’eau potable

Un nouveau maillage pluie sera installé dans le parc du Bempt

Un permis d’urbanisme a été déposé cet été été pour l’installation d’un nouveau maillage pluie. Ce maillage sera mis en place dans le parc du Bempt, entre la chaussée de Neerstalle à hauteur de la villa des Trois Fontaines (327, chaussée de Neerstalle) et le boulevard de la 2e Armée Britannique, le long de la promenade verte.

Via ce projet, la commune de Forest souhaite la reprise des eaux de ruissellement des avenues Kersbeek, du Bempt, de la Verrerie et Lisala, la restauration des bassins du parc des Trois fontaines et de l’étang du parc du Bempt. Les eaux pluviales récoltées seront renvoyées vers les étangs puis vers la Senne.

Les travaux devraient débuter à l’automne 2022, avec un objectif d’inscrire l’ensemble du parc du Bempt au réseau Nature de Natagora (ce qui est déjà le cas du parc des Trois Fontaines).

“Être moins vulnérables face aux conséquences des dérèglements climatiques“

Selon l’échevin forestois de la Ville Verte, Alain Mugabo (Ecolo) : “Outre, le fait de réduire fortement les conséquences néfastes des fortes pluies, l’installation de ce maillage aura de multiples avantages. Il permettra de mieux utiliser les eaux pluviales, et augmentera la biodiversité dans et autour des étangs. Repenser la place de l’eau dans l’aménagement de la ville est essentiel pour le bien-être des citadin.e.s. Cela nous rendra moins vulnérables face aux conséquences des dérèglements climatiques et diminuera également les effets des fortes chaleurs dans les périodes caniculaires“.

Y. Mo. – Photo : forest.brussels