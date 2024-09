Pour le PTB, il faut 100% de logements publics à la prison de Saint-Gilles : “On ne peut pas louper le coche”

Si le PTB s’est imposé comme premier parti dans le résultat des élections de juin dernier à Saint-Gilles, le parti est bien décidé à rejoindre un accord de majorité. Loïc Fraiture, tête de liste PTB, était l’invité de Bonjour Bruxelles.

A la question “Est-ce que le PTB va réussir à devenir un partenaire possible?”, Loïc Fraiture répond que le parti veut être incontournable. “On doit s’imposer, et à Saint-Gilles, on est suffisamment fort pour s’imposer dans une majorité. Les électeurs veulent du PTB. On est devenu le premier parti, ça veut dire quelque chose”.

Concernant les enjeux de sécurité ou plutôt d’insécurité dans la commune, le PTB entend renforcer la présence de policiers sur le terrain, pour casser le trafic en surface et soutenir le milieu associatif qui lutte contre la pauvreté et la drogue. L’une des autres priorités sera les logements sociaux, trop peu nombreux selon le parti marxiste.

“La commune a investi dans la Régie foncière, mais au détriment de l’investissement dans les logements sociaux. On doit reprendre la maîtrise du foncier et notamment avec la prison de Saint-Gilles ou autour de la Gare du midi. On ne peut pas louper le coche vu les besoins sociaux des habitants. Il faut 100% de logements publics sur ce site”.

■ Interview de Loïc Fraiture, tête de liste à Saint-Gilles, au micro de Fabrice Grosfilley