“Porsche – Driven by Dreams”: une nouvelle exposition commence au musée Autoworld

Après “Porsche – De l’électrique à l’électrique” en 2013 et “Porsche 356 – 70 ans” en 2020, l’exposition “Porsche – Driven by Dreams” débute à Autoworld Brussels vendredi, indique le musée dans un communiqué.

Plus de 60 Porsche, dont 22 en provenance directe du musée de la marque et de ses réserves, seront exposées jusqu’au 25 février 2024. Un événement autour de six thèmes: Unseen: from concept to model, 911 Line up 60th anniversary, Art, Heritage, Motorsport et Dakar Universe.

Neuf prototypes encore jamais montrés en Belgique seront dévoilés. Parmi eux, le 911 Speedster Concept, présenté à l’occasion des 70 ans de la marque. Pour les 60 ans de son numéro 911, une collection unique sur huit générations de “Neunelfer” sera dévoilée.

L’exposition reviendra sur les débuts de la marque, les victoires des Porsche RS61, 917 ou encore 919 Hybride, et de pilotes automobiles belges comme Jacky Ickx, Thierry Boutsen et Laurens Vanthoor.

L’exposition s’ouvre vendredi soir par une avant-première avec des démarrages à intervalles réguliers des modèles 911 2.7 RS et 918 Spyder, un DJ et le lancement de la compétition de simulation de conduite automobile Born2Drive. À la clé: la possibilité d’échanger le volant du simulateur contre celui d’une véritable Porsche sur un circuit. La finale aura lieu le samedi 17 février, également à Autoworld. Les huit meilleurs candidats seront invités à s’affronter dans une course de 45 minutes sur le circuit de Spa-Francorchamps, dans la province de Liège.

Des personnalités seront présentes vendredi soir comme Michaël R. Roskam, réalisateur de “Rundskop”, le street artiste Vexx, qui avait signé la Porsche Vision GT du jeu vidéo de course automobile Gran Turismo, construite à la demande de Sony Playstation, ainsi que Bart Kuykens. Autoworld indique que le photographe dédicacera “un best of de toutes ses œuvres” où la Porsche est souvent modèle.

Belga – Photo : BX1 (illustration)