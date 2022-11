Policier tué à Schaerbeek : le rapport du procureur général évoque une “menace précise” avant l’attaque

Les commissions de l’Intérieur et de la Justice de la Chambre tiennent une réunion extraordinaire ce lundi. Elle est consacrée à l’attaque au couteau commise jeudi soir par Yassine M. contre deux policiers à Schaerbeek. Le rapport du procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, est parvenu ce lundi matin au ministre de la Justice et aux services de la Chambre. Le Soir a pu en obtenir une copie.

Selon nos confrères, il inclut un compte rendu du procès-verbal relatant les déclarations de Yassine M., jeudi matin vers 9h30-10h, dans un commissariat d’Evere. Il montre que l’intéressé avait été assez concret dans ses menaces envers la police, même si le rapport explique que les propos étaient parfois incohérents.

La magistrate en service – avec l’éclairage de deux collègues du parquet, un troisième spécialisé en terrorisme, mais aussi avec la cellule spécialisée en radicalisme de la zone de police Bruxelles-Midi – a évalué avec tous les renseignements en sa possession qu’il n’y avait pas lieu de donner une suite judiciaire à ce dossier.

“Le parquet de Bruxelles a pris le signalement au sérieux, l’a traité de manière professionnelle et responsable et la décision prise a été réfléchie et pesée”, analyse Johan Delmulle.

Le suspect a pu être entendu lundi matin par le juge d’instruction

Le suspect a finalement pu être entendu lundi matin, a indiqué à Belga le parquet fédéral. La chambre du conseil statuera sur le maintien ou non de son placement sous mandat d’arrêt mercredi voire jeudi, a précisé le parquet. Yassine M., un homme de 32 ans vivant à Evere, est soupçonné d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et a été placé, bien qu’il soit hospitalisé, sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

La Rédaction (avec Belga) – Photo : Belga

■ Duplex de Michel Geyer en direct de la Chambre