Polémique autour de Saalam Cola : un “non-événement” pour Nawal Ben Hamou, une réaction “extrêmement excessive” pour Philippe Close

Selon les créateurs de la marque Salaam Cola, il s’agirait “de promouvoir la paix pour tous les peuples du monde, sans distinction de race ou de religion“, lit-on sur leur site. C’est pour cette raison que la marque affirme que 10% des bénéfices seront utilisés pour venir en aide au peuple palestinien.

Contacté par BX1, Philippe Close explique trouver la réaction de Theo Francken “dingue“, “ridicule” et “extrêmement excessive“. Il était à la braderie Marie-Christine et a goûté plusieurs produits. Deux jeunes entrepreneurs bruxellois lui ont proposé de goûter cette boisson. “En tant que bourgmestre, je trouve cela normal de soutenir des Bruxellois et l’économie locale, d’autant plus quand des bénéfices sont reversés à des causes humanitaires.”

Il poursuit en précisant n’avoir “jamais entendu” que les publicités pour les entreprises privées étaient interdites, d’autant plus que “Theo Francken fait lui-même la promotion de multinationales“.

Du côté de Nawal Ben Hamou, son cabinet précise qu’elle ne fera pas de commentaires sur l’affaire, qu’elle considère d’ailleurs comme un “non-événement“. La ministre a cependant répondu à Théo Francken sur X (anciennement Twitter).

La rédaction – Photo : TikTok