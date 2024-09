Plusieurs centaines de Bruxellois nettoient le canal à l’occasion du World Cleanup Day

Environ 400 Bruxellois se sont retroussé les manches et ont sillonné le canal de Willebroek à bord de canoës pour une action de nettoyage à grande échelle à l’occasion du World Cleanup Day, qui a lieu ce vendredi. Des millions de bénévoles participent à des actions similaires dans 30 pays à travers le monde.

Le World Cleanup Day est un rendez-vous annuel organisé depuis six ans par River Cleanup, une organisation réseau mondiale qui ambitionne de rendre les rivières plus propres. “Une telle journée est plus que nécessaire. Malgré les nombreuses initiatives en ce sens, la pollution continue d’augmenter et quelque 10 millions de kilos de plastique se retrouvent chaque jour dans la nature et nos rivières”, déplore l’organisation.

Le lancement de cette journée mondiale de nettoyage a eu lieu vendredi matin à Bruxelles, où environ 400 bénévoles, écoliers, employés d’entreprises locales et citoyens se sont mobilisés pour nettoyer le canal de Willebroek et lui offrir une petite “cure de jouvence”. Outre le canal lui-même, les quais et les rues avoisinantes ont notamment été passées au peigne fin.

Le début d’une initiative plus large

Ce coup d’envoi à Bruxelles n’est que le début d’une initiative beaucoup plus large. Tout au long du week-end, River Cleanup espère en effet mobiliser plus d’un millier de volontaires pour participer à cinq grandes actions de nettoyage en Belgique (Anvers, Liège, Gand, Namur et Tamise), auxquelles s’ajouteront de plus petites initiatives citoyennes ci et là.

Parallèlement, River Cleanup organise de grandes opérations de nettoyage dans 30 autres pays de par le monde. “Avec nos actions, nous voulons que les gens prennent conscience de leur propre impact. Éviter le plastique jetable est le meilleur moyen de préserver la nature et de prévenir les effets négatifs sur notre santé”, conclut Thomas De Groote, fondateur de River Cleanup.

Belga