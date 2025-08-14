Plus d’un mois après avoir été volée, la glacière à 8.000 euros du café Il Cappuccino a été retrouvée

Volée il y a plus d’un mois, la glacière du café jettois Il Cappuccino a été retrouvée “et en bonne santé”.

La glacière mobile, d’une valeur de 8.000 euros, avait été volée il y a plus d’un mois dans le garage du café Il Cappuccino, situé depuis 1978 sur la place du Miroir à Jette. “Notre chère remorque glacée a disparu entre le 28 juin et le 7 juillet“, précisait Vincenzo, le responsable de l’établissement. “Après (à peine) quelques années de loyaux services, notre remorque adorée a visiblement été kidnappée contre son gré. Ce n’est pas qu’un outil de travail… C’est un concentré de souvenirs, de rires partagés, de conversations spontanées et de moments suspendus entre deux boules de glace“, précisait-il, avant de lancer un appel à témoin (très partagé) “même si nos espoirs sont minces”.

Ce samedi, Vincenzo l’a retrouvé sur son chemin “à l’air libre et pas attachée” en se rendant au garage où elle avait été volée, explique-t-il à La Capitale. “Je pense que le voleur a compris que cette remorque était un modèle unique et qu’il aurait beaucoup de mal à la revendre discrètement“.

“Vous la retrouverez bientôt lors de divers événements locaux dès qu’ils seront reprogrammés. En attendant, elle trônera fièrement sur notre terrasse toute cette semaine pour vous aider à survivre à la chaleur annoncée”, peut-on lire sur la page Facebook de l’établissement, qui remercie “toutes et tous pour vos partages, vos messages et vos yeux de lynx. Merci aux médias qui se sont intéressés à notre humble histoire. On est persuadés que c’est grâce à vous qu’elle a fait son grand retour… et on vous en est sincèrement reconnaissants“.