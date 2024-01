Plus de 62 000 arbres abattus en 13 ans en Région bruxelloise : un collectif citoyen tire la sonnette d’alarme

Une pétition a été introduite auprès du Parlement bruxellois.

Le collectif citoyen, Help 4 Trees, tire la sonnette d’alarme. Sur base des données accessibles sur OpenPermits – une plateforme régionale informant sur les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement – plus de 62 000 arbres ont disparu en 13 ans en Région bruxelloise, dont 24 000 au cours des cinq dernières années. À titre de comparaison, seul environ 3 500 unités ont été replantées au cours de cette même période. Le collectif souligne encore que 2 700 sont en danger.

Quand il est question d’abattage, certaines des 19 communes se démarquent plus que d’autres. Uccle, occupe la première place du classement avec 14 635 arbres abattus depuis 2010, suivi de la Ville de Bruxelles avec 12 400 unités. À la troisième place du podium, on retrouve Watermael-Boitsfort et ses 5 466 arbres abattus.

“La Ville de Bruxelles s’est dotée d’un “plan canopée”, Ixelles, d’un “plan arbres”, d’autres communes prennent individuellement des initiatives liées aux arbres… pourtant, le constat est sans appel : malgré la motion d’urgence climatique votée par toutes les communes, depuis 2019, plus de 3 000 permis d’abattage ont été délivrés, dont 25 % par urban.brussels : la Région de Bruxelles Capitale, en perdant ses arbres, perd de son “vert” et un précieux allié dans la lutte climatique“, détaille Help 4 Trees. “Il faut lier les actes à la parole”.

Dans le domaine, 22 entités sont compétentes : les 19 communes, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et urban.brussels. Ces institutions ne mettent pas en commun leurs données. “Ce labyrinthe administratif menace directement le patrimoine arboré de la capitale”, rapporte le collectif. “En l’absence d’un cadastre des arbres régionaux, les communes et la Région prennent leurs décisions d’abattage à l’aveugle”.

Face à ces constats, Help 4 Trees a lancé une pétition pour préserver le patrimoine arborée de la région. Le document est cosigné notamment par Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et plusieurs associations de quartier. Concrètement, elle demande une politique régionale commune où les différentes entités impliquées collaborent. La mise en place d’un organe indépendant, composé d’experts et de citoyens, est aussi plébiscité. Enfin, la pétition souligne encore le manque d’informations claires. Elle demande donc de mettre en place des outils avec des informations harmonisés et facilement accessibles au public – une cartographie mise à jour en continu, par exemple.

La pétition a été lancée en octobre dernier afin de pouvoir être entendu au parlement bruxellois. Ce jeudi, elle a récolté 71 signatures sur les 1 000 nécessaires pour pouvoir être auditionnés en commission de l’Environnement et de l’Énergie.

Ma. Ar. avec Belga – Photo : BX1