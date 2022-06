Plus de 600 MENA en errance dans nos rues : Bernard De vos adresse 21 recommandations aux autorités

Bernard De Vos adresse aux autorités 21 recommandations pour un meilleur accueil des MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Invité du 12hj30 ce lundi, le le délégué général aux droits de l’enfants est revenu sur la nécessité de mieux accueillir et prendre en considération ce public.

Les recommandations qui viennent d’être publiées visent les jeunes en errance, un public particulier parmi les MENA. De manière générale, les MENA sont mal accueillis. “Même si on a avancé dernières années, il reste beaucoup à faire.” Mais les jeunes non accompagnés qui viennent de zones de guerre font généralement une demande d’asile, ils sont alors encadrés par un tuteur et pris en charge. Mais un autre public, de plus en plus nombreux, suscite l’inquiétude. Ce sont les mineurs en provenance de pays limitrophes pour raisons économiques. “Ils viennent en sachant qu’ils ne pourront pas bénéficier de la protection internationale. Ils errent dans les gares, notamment la gare du Midi. Beaucoup ont des trajectoires de rue et des problèmes d’assuétude, qu’ils poursuivent chez nous.”

Combien sont-ils? Au moins 600, un chiffre en hausse, et probablement sous-évalué selon les associations spécialisées, qui comptabilisent au moins un millier de jeunes en errance dans nos rues et nos gares. Des jeunes de 12, 13 ans, poursuit Bernard De Vos, sans espoir de s’en sortir car aucun dispositif n’est mis en place pour eux.

Bernard De Vos recommande entre autre de soutenir d’avantage le secteur associatif impliqué dans l’aide à l’enfance et la jeunesse de l’autre côté de la Méditerranée, notamment au Maroc. Il appelle aussi à une meilleure collaboration chez nous entre les différents niveaux de pouvoir, ainsi qu’entre acteurs de terrain. Et demande l’ouverture de nouveaux lieux d’accueil à Bruxelles avec possibilité d’un hébergement de courte durée. Il insiste encore sur le fait que ces jeunes soient accueillis sans obligation de signalement, avec, au sein du réseau Fedasil, des ailes à taille humaine, en évitant à tout prix les dortoirs.

Rédaction

