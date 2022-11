Plus de 200.000m² de voiries refaites à neuf durant la saison d’asphaltages

Avec l’arrivée des températures hivernales, Bruxelles Mobilité clôture sa saison des asphaltages. Plus de 200.000m² de voiries ont été refaits à neuf cette année. Les interventions de 2023 sont déjà programmées.

L’avenue Eugene Plasky, l’avenue Winston Churchill, la route de Lennik, la place des Armateurs, l’avenue de la Foresterie, plusieurs tunnels, … autant de voiries bruxelloises dont une ou des parties de tronçon ont été rénovées cette année. “La météo clémente de 2022 a permis à Bruxelles Mobilité d’exploiter au maximum la période d’asphaltage entre fin mars et fin octobre pour effectuer de nombreuses réfections de tronçons entiers de voirie”, se félicite l’organisme régional dans un communiqué.

Pour rappel, les travaux d’asphaltage sont programmés la nuit et/ou les week-ends.

“Nous investissons ​annuellement 10 millions dans l’entretien de nos routes et pistes cyclables”, indique la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). “Ces interventions ont été également l’occasion d’inclure des améliorations : création d’ilots et coussins berlinois pour améliorer la sécurité routière, pistes cyclables de couleur ocre, nouveaux types de potelets et des séparateurs pour sécuriser les pistes cyclables,…”

Outre ces grands asphaltages programmés, des réparations sont également effectuées lorsque des problèmes ponctuels sur les routes sont rapportés : réparer les nids-de-poule et les fissures de la chaussée, fixer les taques d’égouts, etc… Autant de potentiels dangers qui peuvent être signalés par les citoyens via la plateforme FixMyStreet, rappelle Bruxelles Mobilité.

“En programmant de grands asphaltages de tronçons entiers, l’état global du réseau routier régional s’améliore énormément. Nous sommes plus proactifs et devons du coup ​réaliser moins souvent de petites réparations ponctuelles et relativement coûteuses”, assure toutefois Dimitri Strobbe, chef de service Maintenance à Bruxelles Mobilité.

L’année prochaine, en 2023, ça sera au tour notamment de la chaussée de Buda, le boulevard Albert II entre Bolivar et Baudouin, l’avenue du Diamant, la sortie de l’E40 vers Colonel Bourg, le boulevard de la Woluwe entre Marcel Thiry d’être refaits à neuf.

La rédaction – Photo: Bruxelles Mobilité