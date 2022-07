Plus de 1400 signatures contre le quartier apaisé de Cureghem à Anderlecht

La pétition est adressée à la majorité anderlechtoise.

Rues qui deviennent sens unique, déviations… depuis le début de l’été, la commune a réalisé plusieurs interventions dans le quartier de Cureghem. L’objectif ? En faire un quartier “apaisé” afin de désengorger le quartier et faire fuir les voitures de transit. Mais ce plan apaisé est loin de faire l’unanimité dans le quartier. Une pétition lancée il y a quelques jours recueille aujourd’hui plus de 1400 signatures et réclame l’annulation de ce plan d’aménagement.

Fouad El Abbouti, qui a lancé la pétition, écrit que ce “ce plan n’a apaisé que celui qui l’a imaginé”. Il parle “d’incohérence la plus totale” et selon lui, “les premières victimes sont les habitants et commerçants” qui aimeraient plutôt “se concentrer sur les véritables problèmes de ce quartier”.

