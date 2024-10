Plaisirs d’Hiver: l’invité d’honneur de la 24e édition est connu

Vins chauds, cougnoux et tartiflettes reviendront embaumer le centre-ville de Bruxelles pour la 24e édition des Plaisirs d’Hiver. L’événement égayera les fêtes de fin d’année dans la capitale du 29 novembre au 5 janvier. Sa recette s’agrémentera cette fois d’un brin de soleil et d’huile d’olive, puisque le Var est l’invité d’honneur cette année.

Les commerçants de ce département du sud de la France prendront leurs quartiers dans les chalets installés sur la place de la Bourse. Ils feront découvrir aux Belges et touristes de passage leurs spécialités dans l’ambiance lumineuse du marché de Noël.

“Pendant 5 semaines, Le Var invite ses amis belges et les visiteurs et visiteuses du marché de Noël à la découverte de nos traditions de fin d’année. Huile d’olive, truffes, vins, parfums varois, crèche provençale et plus encore vous attendent dès le 29 novembre 2024, place de la Bourse. À bientôt avec Le Var, L’Unique“, déclare Guillaume Decard, Président de Var Tourisme et Vice-président du Conseil Départemental du Var.

Le traditionnel marché de Noël de Bruxelles, ses chalets, son artisanat made in Belgium et d’ailleurs, ses manèges et sa grand-roue s’étireront sur les places De Brouckère, de la Monnaie et de la Bourse, Sainte-Catherine et Marché aux poissons, tandis que la Grand-Place accueille habituellement le majestueux sapin et la crèche de fin d’année. Les attractions et autres lieux de gourmandises seront accessibles tous les jours de 12h00 à 22h00. Le reste du programme des Plaisirs d’Hiver sera dévoilé mi-novembre.

Belga – Photo : Belga Image