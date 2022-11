Place Schuman : une Pierre de Rosette pour le Climat

Une “Pierre de Rosette pour le Climat” est arrivée samedi, peu après midi, sur la place Schuman à Bruxelles. La réplique à taille réelle de la pierre qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes sera le symbole principal des actions pour la lutte contre la crise climatique organisées dans le quartier européen du 6 au 20 novembre à l’occasion de la COP27 sur le climat, qui se déroule en Égypte.

Sculptée par Véronique Choppinet, “cette pierre bleue comprend un message gravé en quatre langues qui s’adresse aux prochaines générations, symbolisant le déni collectif de l’urgence climatique et de la destruction de la vie sur lesquelles les scientifiques nous alertent depuis 50 ans déjà“, explique le collectif Pakman, à l’initiative de l’action. Un convoi cycliste et agricole a accompagné la Pierre samedi matin, depuis l’atelier de sa sculptrice à Limelette (Brabant wallon) jusqu’à la place Schuman. Dimanche, elle sera officiellement inaugurée par Nicolas Van Nuffel de la Coalition Climat et Adélaïde Charlier de Youth for Climate.

À cette occasion également, une capsule temporelle reprenant l’histoire du projet et un état des lieux de la situation actuelle en Belgique, y sera installée pour une ouverture prévue 100 ans plus tard, le 6 novembre 2122. La sculpture trônera sur la place Schuman jusqu’à la fin du rassemblement, avant de se chercher un lieu d’accueil définitif. Un appel est d’ailleurs lancé aux communes et collectivités belges qui souhaiteraient héberger durablement la Pierre de Rosette du Climat. Du 6 au 20 novembre, un chapiteau de 150 mètres carrés accueillera sur la place Schuman des assemblées citoyennes et des “nuits climatiques”, sur l’idée de “Nuit Debout“, lors desquelles des scientifiques des principales universités francophones du pays initieront des débats sur différents thèmes comme la démocratie, l’énergie ou encore l’agriculture.

Belga