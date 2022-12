Pic de pollution : la concentration de particules fines dépasse le seuil d’information

Des concentrations élevées de particules fines (PM2,5) dans l’air ont été mesurées au cours des dernières 24 heures dans les réseaux de surveillance des trois Régions, indique jeudi la Cellule Interrégionale de l’Environnement (Celine) dans un communiqué. Ces niveaux sont suffisants pour déclencher le “seuil d’information” de la population.

La limite de 35 µg/m3 en PM 2,5 ¿ a été dépassée à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre au cours des dernières 24 heures, selon Celine. Le “seuil d’information” du plan d’urgence “pic de pollution” a par conséquent été déclenché afin d’attirer l’attention de la population sur les mesures de précaution à prendre. Les particules fines, principalement émises par les gaz d’échappement et le chauffage domestique, sont toxiques pour la santé et peuvent pénétrer profondément dans les poumons.

En fonction de leur taux de concentration, de la durée d’exposition et de la sensibilité des personnes exposées, elles peuvent favoriser l’apparition ou aggraver les symptômes de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les personnes asthmatiques, les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus à risque. Pour limiter la pollution aux particules fines, il est conseillé de restreindre l’usage de sa voiture et réduire sa consommation d’énergie. Dans la mesure où les conditions météorologiques resteront globalement défavorables à la dispersion des polluants les prochains jours (absence de pluie et de vent), le dépassement du seuil d’information devrait se prolonger au moins jusqu’à vendredi.

