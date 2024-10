Philippe Boïketé (PS) ne se prononce pas sur une possible coalition avec Emir Kir : “On n’est pas sur des questions de personnes”

Philippe Boïketé, échevin et tête de liste du PS à Saint-Josse-ten-Noode, était l’invité de Bonjour Bruxelles, ce vendredi.

Quelle future majorité se dessinera à Saint-Josse, au lendemain des élections communales du 13 octobre ? Interrogé quant à la possibilité de travailler dans une majorité avec l’actuel bourgmestre Emir Kir (tête de liste LB), l’échevin Philippe Boïketé (tête de liste du PS) indique que “c’est aux électeurs qui décideront de la liste qu’ils placeront en tête au soir des élections. Aujourd’hui, nous présentons un projet, on n’est pas sur des questions de personnes“. Même si, explique-t-il “cela fait maintenant septante ans que les habitants de Saint-Josse font confiance au Parti socialiste, font en sorte que le bourgmestre soit issu du Parti socialiste, et nous ferons tout pour maintenir cette confiance avec les habitants“. Rappelons qu’Emir Kir était membre du PS jusqu’en 2020, et en a été exclu par la commission de vigilance de sa régionale bruxelloise.

“Nous ferons des alliances avec les partis qui présentent un projet le plus proche du nôtre, un projet qui est le plus progressiste possible, sur les questions de vie quotidienne des Tennoodois que de bonne gouvernance. Notre objectif est d’avoir un partenaire qui soit en accord avec les idées que nous défendons“, ajoute aussi Philippe Boïketé, qui ne citera donc jamais le nom d’Emir Kir lors de cette interview.

■ Interview de Philippe Boïketé par Fabrice Grosfilley.