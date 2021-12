Pétards et feux d’artifices interdits : les vendeurs sont inquiets pour leurs commerces

Les bourgmestres d’Anderlecht, Saint-Gilles et Forest ont interdit la vente, la possession et l’utilisation de pétards et feux d’artifices jusqu’au 6 février. Les vendeurs de farces et attrapes sont donc préoccupés par leurs pertes.

Les fêtes de fin d’années représentent une part très importante du chiffre d’affaires des magasins de farces et attrapes. Les pétards et feux d’artifices étant particulièrement appréciés pendant le nouvel an, leur interdiction aura un impact négatif pour ces commerçants. À Molenbeek, ils sont interdits depuis 2019, car ils provoquaient de nombreuses nuisances. Une campagne à la fois préventive et répressive a d’ores et déjà été lancée : l’amende s’élève à 350 euros.

■ Reportage de Laura Vandormael, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul