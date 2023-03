Perte de confiance des journalistes de la RTBF face à la direction du média public

La Société des Journalistes (SDJ) de la RTBF a voté mercredi sa perte de confiance envers la direction du média de service public.

Trois semaines après le suicide du journaliste Alain Dremière, le malaise reste profond dans le média public. Lors d’une assemblée générale mercredi, la majorité des membres de la Société des journalistes s’est prononcée en désaccord avec la direction de l’entreprise. Le vote portait sur l’administrateur général, Jean-Paul Philippot, ainsi que sur les directeurs des différents pôles, en ce compris celui de l’information, Jean-Pierre Jacqmin.

La majorité de la SDJ a manifesté sa défiance par rapport à la gestion mise en place par l’équipe actuelle. Les journalistes de la RTBF n’ont toutefois pas voté de motion de défiance à l’égard de la direction, synonyme de rupture de dialogue.

Plusieurs membres de l’assemblée ont malgré tout fait savoir que la confiance pourrait être rétablie moyennant une réelle amélioration de l’organisation et des conditions de travail au sein de la rédaction. En passant notamment par un meilleur processus d’encadrement des malades de longue durée à leur retour ; ou encore une organisation du temps de travail plus en phase avec les réalités professionnelles et privées de tous les collaborateurs de l’entreprise.

La société des journalistes s’était déjà réunie, au lendemain de la mort de leur collègue, pour alerter le conseil d’administration, l’administrateur général et la direction de la situation critique de la rédaction. Sur base des témoignages de mal-être et de souffrance recueillis au sein de la rédaction, la SDJ avait alors demandé qu’une réflexion de fond soit menée sur « les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l’œuvre aujourd’hui à la RTBF ».

La direction de la RTBF a confirmé à Belga sa volonté de dialoguer et de « rapidement mettre en place les mesures qui permettent de répondre aux besoins soulevés”. Elle souhaite que le travail “s’opère en concertation avec la SDJ et les représentants du personnel dans un climat constructif”.

Les syndicats, présents en soutien, ont demandé pour leur part jeudi à la ministre de la Culture et des Médias Bénédicte Linard l’organisation d’un audit externe sur le fonctionnement de l’entreprise publique, car les malaises ne se limitent pas aux journalistes dans le média public. La SDJ souhaite être associée à l’élaboration d’un questionnaire d’évaluation sur l’organisation de la rédaction ainsi qu’à l’analyse de ses résultats.

A.C.