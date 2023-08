Permis d’urbanisme délivré pour les avenues des Croix du Feu et van Praet

L’axe a été entièrement repensé pour offrir plus de confort aux piétons et cyclistes, annoncent les cabinets de la ministre de l’Urbanisme Ans Persoons et de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Il deviendra un boulevard urbain apaisé.

À l’issue des travaux, le trafic automobile circulera dans les deux sens sur l’avenue Van Praet. Ce changement permettra de libérer des espaces sur l’avenue des Croix du Feu et d’aménager un espace vert. Cette nouvelle promenade verdurisée permettra de relier les jardins du Pavillon chinois, le Parc de Laeken, le Parc d’Osseghem, les environs de la fontaine de Neptune, les Serres royales et la Tour japonaise. Des placettes et squares sont prévus de part et d’autre du parc du Pavillon chinois, à la station De Wand et sur l’avenue de l’Araucaria.

Ce projet a été développé en parallèle du projet d’aménagement de la nouvelle ligne de tram 10 de la Stib vers Neder-Over-Heembeek. Les nouveaux aménagements prévus permettront d’éviter de créer un croisement problématique entre la nouvelle ligne de tram et le trafic automobile en direction de l’A12.

Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne sera aussi construite pour enjamber la Moyenne ceinture. La passerelle permettra de traverser le rond-point du Gros Tilleul en passant au-dessus des axes de circulation.

Le réaménagement de la voirie locale sur l’avenue des Croix du Feu offrira de nouvelles places aux riverains et compensera les places perdues le long de la R21.

V.Lh. – Photo: Bruxelles Mobilité