Périmètre bouclé à Schaerbeek suite à la neutralisation du suspect de l’attentat

Un suspect a été neutralisé mardi matin dans le cadre de l’enquête sur l’attentat terroriste survenu à Bruxelles lundi soir. L’identité du suspect a été confirmée mardi matin par le Centre de crise, et il s’agit bien de l’auteur de l’attentat. Il aurait été intercepté dans un café de la commune de Schaerbeek par la police de la zone de Police Bruxelles Nord (PolBruNo), qui a fait usage d’armes. L’homme, transporté à l’hôpital dans un état critique, a succombé à ses blessures, selon une information du parquet fédéral. La circulation, jusqu’alors interrompue dans le périmètre bouclé par la police à Schaerbeek, a été partiellement réouverte.

Le Centre de crise a confirmé l’identité du suspect neutralisé mardi matin. Il s’agit effectivement de l’assaillant de l’attentat survenu lundi soir à Bruxelles, près du quai de Sainctelette. Le suspect a été neutralisé au nord de Bruxelles, dans la commune de Schaerbeek.

L’homme aurait été intercepté dans un café situé dans la rue Van Oost, à deux pas de la place Verboekhoven (et non sur la place, comme indiqué précédemment). Le périmètre allant de la Cage aux Ours jusqu’à la place du Pavillon, bouclé ce matin par la police, est de nouveau accessible au trafic. Les trams passant par la place Verboekhoven à Schaerbeek circulent à nouveau, à noter que seul le tram 55 est dévié et passera par le quai des usines (la rue Van Oost étant encore interdite à la circulation), selon un agent de la STIB. “J’habite ici, rue Princesse Elisabeth, juste là. Ce matin, je voulais aller déposer ma fille à son école, qui est à deux arrêts de tram d’ici, mais tout était déjà bloqué, donc on attend…”, a expliqué à Belga une habitante de la commune, accompagnée de sa fille.

Des habitants du quartier ont également distribué du thé chaud aux policiers et journalistes. Vers 9h30, une camionnette de la police scientifique a également traversé le périmètre bouclé, place Verboekhoven.