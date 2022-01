Paul Magnette sur l’énergie : “Pour les classes moyennes, il faut 200€”

Les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter. Pour le président du Parti Socialiste, Paul Magnette, il faut un maintien du tarif social et une baisse de la TVA.

“Ce que je ne veux absolument pas, c’est une baisse de TVA temporaire. On avait décidé la baisse TVA sous le gouvernement Di Rupo et puis le gouvernement Michel l’a remonté. Si on baisse la TVA, c’est pour toujours. On ne va pas faire une baisse de TVA et par la suite en rediscuter dans 6 mois. Je suis opposé à cette option-là.” Invité dans +d’Actu, Paul Magnette affirme que baisser la TVA permet d’avoir une aide simple pour tout le monde.

Il reconnait néanmoins que l’inconvénient, c’est que ce sont les familles les plus riches qui consomment le plus, qui en profitent le plus. “Il faut compenser ça en faisant en sorte que les familles les plus riches contribuent un peu plus pour que l’on aide plus les personnes qui ont des revenus moyens. Il faut reconnaitre qu’inventer ce système-là, ça prend du temps. Je veux qu’on tienne compte de la composition des familles. Si on nous dit qu’on va remplacer la TVA avec des accises et donc on va tenir compte du volume, une famille de 3 enfants par définition va consommer plus d’énergie que quelqu’un qui vit tout seul.”

Pour le président du PS, il faut prolonger le tarif social et le rendre définitif. “On a déjà aidé les personnes à bas revenus, une famille sur cinq en Belgique bénéficie du tarif social et ainsi de réduction de 50 jusqu’à 70%, même sur le gaz. Mais cela ne suffit pas, car même pour les gens qui travaillent et qui ont un revenu, beaucoup n’arrivent plus à payer les factures d’énergie qui explosent.”

Le bourgmestre de Charleroi souhaite donner une aide immédiate pour que les gens puissent voir une réduction directement sur leur facture. “Ça ne règlera pas le problème structurellement, j’en suis bien conscient. Mais comme cela prend du temps de trouver une solution à long terme, prenons déjà une aide urgence. 100 € c’est peu, je pense que pour les classes moyennes, il faudrait bien 200 € pour tenir les prochains mois.”

Concernant la fin de son mandat en tant que président du PS En 2023, Paul Magnette envisage fortement sa candidature : “il y aura une élection et je pense que je serai candidat à ma succession.”

Anaïs Corbin/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley