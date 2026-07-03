Paul Magnette dénonce l’abandon des citoyens face à la chaleur: “Bart De Wever montre un mépris incroyable à l’égard des victimes”

Le président du PS Paul Magnette était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Le président du PS, Paul Magnette, a vivement critiqué l’absence de réaction des autorités face à la vague de chaleur de la semaine dernière, après l’annonce de 1.222 décès supplémentaires du 18 au 29 juin.

“J’ai vu hier au Parlement, et c’était sidérant, le Premier ministre qui refuse de répondre aux questions ! Le Premier ministre qui s’en lave les mains avec une indifférence incroyable. C’est le seul Premier ministre en Europe qui ne s’est pas saisi de la question de la canicule. Parce qu’il est nationaliste avant d’être Premier ministre, qu’il considère que c’est une compétence régionale et donc qu’il ne va pas y répondre pour des questions purement idéologiques. Il montre une indifférence, un mépris incroyable à l’égard de ces centaines de victimes“, réagit Paul Magnette au micro de Bonjour Bruxelles. Le PS déposera des motions dans tous les parlements avec une quarantaine de mesures.

Selon les données du Risk Management Group (SPF Santé publique), 1.222 personnes supplémentaires sont décédées entre le 18 et le 29 juin pendant la vague de chaleur. Parmi ces décès, 530 concernaient des personnes âgées de 85 ans et plus. Une surmortalité significative a également été observée dans la tranche d’âge des moins de 65 ans (180 personnes). Il s’agit du pic le plus élevé du nombre de décès quotidiens dans notre pays depuis la première vague de coronavirus en 2020.

Rédaction