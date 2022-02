Régie des bâtiments : 20 bâtiments bruxellois promis à la rénovation

Le secrétaire d’Etat chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel ( MR) a présenté en commission Mobilité de la Chambre ce matin son plan Plan pluriannuel d’investissements, destiné à la remise en forme d’une partie du patrimoine immobilier fédéral. Au programme : une liste de 124 projets, dont une vingtaine à Bruxelles, promis à la modernisation. Budget : 5,1 milliards d’euros. Mais certains, comme le Palais de justice, ne seront réalisés que bien après 2026…

C’est en quelque sorte la feuille de route des gros chantiers de rénovation qui attendent le patrimoine fédéral pour les 20 années à venir. C’est en tout cas comme cela que Mathieu Michel a présenté ce matin son plan pluriannuel d’investissements.

On le sait. Nombre de bâtiments fédéraux sont en piètre état et nécessitent des interventions, urgentes dans certains cas. A Bruxelles, le Palais de Justice, en est un exemple éloquent mais il n’est pas le seul. 124 projets ont été identifiés pour les prochaines années, dont un peu plus de 20 concernent des édifices situés dans la capitale. La liste a été validée par le conseil des ministres. Ils ont été retenus en fonction de critères comme l’état du bâti, les publics concernés, la situation énergétique du lieu ou encore son accessibilité aux PMR. « Ont été listés les projets dont l’impact budgétaire est supérieur à 3 millions d’euros. », a indiqué le secrétaire d’Etat, qui a précisé : l’exposé de ce mardi est une présentation de la méthode de travail et un « moment d’information », non un descriptif de chaque projet.

5 milliards d’euros … pas complètement financés

En tout, c’est un budget de 5,1 milliards d’euros qui sera nécessaire pour venir à bout de ce plan de modernisation. 3,8 milliards sont disponibles, via la dotation de la Régie des bâtiments et ses subsides, mais 1,6 milliard reste à trouver « dans les 20 prochaines années, j’ai déjà des pistes », a assuré Mathieu Michel, sans davantage de précisions.

A Bruxelles, les sites retenus relèvent essentiellement de l’ordre judiciaire, de la police fédérale et des établissements scientifiques fédéraux. (voir liste ci-dessous)

Le plus emblématique est sans nul doute le Palais de Justice. Les façades doivent être terminée pour 2024. On devrait alors, si tout va bien, voir les échafaudages disparaître pour de bon. Mais la restauration de l’intérieur du bâtiment est reportée après 2026, laissée aux législatures à venir. Elle ne devrait pas être achevée, selon le dernier calendrier , avant 2040. A échéance 2025, le hangar devant abriter une partie des pièces à conviction devrait voir le jour à la caserne logistique de la police fédérale à Uccle.

Les casernes De Witte De Haelen et Géruzet, à Etterbeek, figurent elles-aussi dans la liste. La première avec, à partir de 2022, la rénovation d’une partie des bâtiments, mais l’essentiel (soit la démolition/reconstruction, pour un budget de plus de 25 millions d’euros) est ici aussi laissé pour les prochains gouvernements, après 2026.

Dans les établissements scientifiques, le Cinquantenaire, les Musées royaux des Beaux-Arts et l’IRPA (l’Institut du patrimoine artistique) seront les premiers à connaître les coups de pioches (à l’horizon 2025). Les Archives de l’Etat, derrière le Sablon, le Planétarium (Laeken), l’IRM (l’Institut royal de météorologie, à Uccle), l’Institut royal des sciences naturelles, vont eux aussi connaître un profond lifting, avec notamment de nouvelles constructions, mais ce sera pour après 2026.

D’ici 2025, des interventions axées sur la performance énergétique des bâtiments sont programmées à la Cours des comptes et au Palais royal.

En attente de financements

Enfin, à côté des projets programmés, Mathieu Michel veut s’attaquer à la restauration de biens remarquables, comme la piscine et le théâtre du Résidence Palace (Rue de la Loi), le Palais de la Dynastie, le Pavillon chinois et la Tour japonaise. Une étude a été lancée en vue d’un financement via des partenariats-public-privé. Le regroupement des bâtiments de Sciensano sur un seul site et la construction d’une 5e école européenne sont également envisagés, dans le cadre de contrats DBFM (pour « Design Build Finance and Maintain », soit une formule tout compris de gestion de bâtiments à long terme). Ce mécanisme a fait l’objet de critiques de la part de la députée Sophie Rohonyi (DéFI) qui a soulevé les réserves émises par la Cour des comptes à l’égard de ces montages.

Dans sa présentation, Mathieu Michel a dit aussi son intention de rationnaliser les espaces aujourd’hui occupés par les bâtiments de la région : ainsi dans les prochaines années, les 6,8 millions de m² de surfaces occupés actuellement seront mis au régime pour perdre autour de 1 million de m². Il a rappelé également la préférence de ce gouvernement pour l’achat plutôt que la location de biens, à l’inverse de ce qui avait été pratiqué précédemment.

23 sites bruxellois promis à la rénovation

►Palais de Justice (Bruxelles) : restauration de la façade, pour 2025, restauration intérieure pour 2040

►Création d’un nouveau poste de circulation pour la police fédérale (Auderghem) (après 2026)

►Caserne De Witte de Haelen (Etterbeek): rénovation / construction d’un nouveau bâtiment (en partie d’ici 2025, et après 2026)

►Caserne Géruzet (Etterbeek): nouvel aménagement (horizon 2025)

►Archives de l’Etat (Bruxelles) : démolition/ reconstruction de hangars (après 2026)

►Institut royale d’aéronomie spatiale (Uccle) : création d’un atelier temporaire et rénovation de l’atelier d’électromécanique (horizon 2025)

►IRM (Institut royal météorologique) (Uccle) : démolitions / reconstructions (après 2026)

►Planétarium (Laeken) : rénovation du planétarium et de la salle de projection (après 2026)

►Autoworld, Cinquantenaire (Bruxelles) : rénovation de façades et châssis (horizon 2025)

►Musées royaux des Beaux-Arts (Bruxelles) : rénovation (horizon 2025)

►Institut du patrimoine artistique (Uccle) : exécution du masterplan (horizon 2025)

►Institut royal des sciences naturelles (Bruxelles) : exécution du masterplan, rénovation des façades Géologie (après 2026)

►Cours des comptes (Bruxelles) : Amélioration de la performance énergétique (horizon 2025)

►Palais royal : Amélioration de la performance énergétique (horizon 2025)

►Conseil d’état (Bruxelles) : exécution du masterplan (après 2026)

►Centre logistique de la police fédérale (Uccle) : création d’un hangar pour le stockage des pièces à conviction (horizon 2025)

Etudes pour partenariat public privé :

►Regroupement sur un seul site de Sciensano

►Création d’une 5e école européenne

►Résidence palace (Bruxelles) : rénovation de la piscine et du théâtre

►Palais de la dynastie : restauration du bâtiment

►Rénovation du Pavillon chinois

►Rénovation de la Tour japonaise

S.R.