Pascale Van Damme confirmée présidente de l’Union belge pour deux ans de plus

Entrée au conseil d’administration de l’URBSFA en juin 2021, Van Damme avait été nommée présidente en mai 2023, après la démission de Paul Van den Bulck. Vendredi, le conseil d’administration de l’Union belge l’a nommée “à l’unanimité” pour un nouveau mandat de deux ans. Elle était la seule candidate.

Pascale Van Damme a été confirmée présidente de l’Union belge de football (URBSFA) et effectuera un nouveau mandat de deux ans. L’URBSFA l’a annoncé vendredi dans un communiqué.

“Le CEO Piet Vandendriessche, les fédérations régionales de football l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, la Pro League et les membres du conseil d’administration de l’URBSFA se réjouissent de la collaboration prolongée”, peut-on lire dans le communiqué. “Au cours de l’année écoulée, Pascale Van Damme a collaboré intensivement avec les membres du conseil d’administration, nommé Piet Vandendriessche au poste de CEO, noué de nombreux contacts nationaux et internationaux et promu la candidature BNG (Belgique-Pays-Bas-Allemagne, ndlr) en vue de l’organisation de la Coupe du Monde féminine de Football 2027”, a indiqué l’Union belge.

Elle “souhaite poursuivre ce travail dans les années à venir pour rendre le football belge encore plus performant. Elle accordera une attention particulière aux projets qui lui tiennent à cœur, tels que le développement du football féminin, la digitalisation et les relations internationales. Avec les membres du conseil d’administration, elle souhaite également renforcer le rôle social de l’URBSFA et contribuer à l’assainissement structurel de l’URBSFA sur le plan financier.”

Pascale Van Damme avait succédé à Paul Van den Bulck, qui avait démissionné moins d’un an après son entrée en fonction en raison d’une relation difficile avec le conseil d’administration. Elle était devenue la 14e présidente de l’histoire de l’Union belge et la première femme à occuper cette fonction.

Belga