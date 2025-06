Pas de train entre Haren et Bruxelles-Schuman pendant une semaine

Aucun train ne pourra circuler entre Haren et Bruxelles-Schuman (ligne 26) du samedi 28 juin au 6 juillet, annonce jeudi Infrabel. Pendant ce laps de temps, les équipes du gestionnaire du réseau remplaceront les câbles alimentant les trains en électricité sur 4km.

Le chantier sera échelonné sur trois ans et prévoit au total le renouvellement de 13km de caténaire. Pendant cette première phase, les gares de Haren, Bordet, Evere, Meiser, Merode et Delta ne seront pas donc desservies et il y aura donc moins de trains “S” en gare de Bruxelles-Luxembourg.

La SNCB adaptera le service ferroviaire en semaine: les trains S5 “Malines-Bruxelles Luxembourg-Hal” ne circuleront qu’entre Bruxelles-Luxembourg et Hal. Les voyageurs pourront utiliser les bus et trams de la Stib avec leur billet de train.

Belga – Photo : Belga