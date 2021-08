Panathlon Wallonie-Bruxelles : une plate-forme de dons et récolte de matériel pour aider la vie sportive à rebondir

Pour aider la vie sportive à rebondir à la suite des intempéries qui ont ravagé plusieurs communes du sud du pays, Panathlon Wallonie Bruxelles a annoncé jeudi le lancement d’une récolte de matériel sportif de qualité et le lancement d’une plateforme de dons.

Dans ces communes, les dégâts sont lourds de conséquences dans ce domaine de la vie sociale: terrains sportifs dévastés, halls omnisport vidés, salles de fitness et agoraspaces endommagés à la suite des inondations. Deux lieux sont mis à disposition pour réceptionner et stocker le matériel sportif: le centre Adeps de prêt de matériel sportif à Villers-Le-Bouillet et l’entrepôt Idemasport à Thimister. Pour la bonne organisation, Panathlon Wallonie-Bruxelles demande de l’informer des dons de matériels qui seront affectués, à l’adresse suivante: info@panathlon.be.

La plateforme de dons financiers est accessible sur le site de Panathlon. La campagne de solidarité “SolidarSport” a été initiée à l’initiative du conseil d’administration et de l’équipe du Panathon Wallonie-Bruxelles. S’y sont joints jusqu’ici la ministre en charge des Sports au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny ; son homologue en charge des Infrastructures sportives au gouvernement wallon, Jean-Luc Crucke ; l’Adeps ; le Belgian paralympic committee (BPC) ; le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) ; l’Association des clubs francophones de football (ACFF) ; l’Association francophone belge de golf (AFGOLF); la Ligue francophone de hockey (LFH) et Idemasport. Grâce au Belgian paralympic committee, au COIB, à l’AFGOLF, à la LFH et à Idemasport, des centaines de tenues et de matériels sportifs ont déjà été récoltés. Le matériel sera distribué vers les infrastructures sportives lourdement touchées lors des “1. 000km du Fair-Play”, ce relais géant organisé chaque année par le Panathlon Wallonie-Bruxelles entre le 7 septembre (date du World Fair Play Day) et le 12 septembre. Cet appel à la solidarité perdurera le temps nécessaire à la redynamisation de la vie sportive locale.

Plusieurs sportives et sportifs de haut niveau soutiennent d’ores et déjà la campagne: Ysaline Bonaventure, joueuse de tennis professionnelle originaire de la région liégeoise ; Loïc Vliegen, coureur cycliste professionnel originaire de la région verviétoise et Adrien Trebel, footballeur professionnel au RSC Anderlecht. Issu d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles travaille à la défense et à la promotion du fair-play dans le sport. Présente sur le terrain depuis 2003, l’association est aujourd’hui la plate-forme de référence pour ces matières en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Belga