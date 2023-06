Palais du midi : deux réunions prévues pour les commerçants dont l’une avec deux ministres

Dans le courant de la journée, on en saura plus pour les commerçants du midi et l’avenir de l’avenue Stalingrad.

Ce jeudi, le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles ont pris acte : il faudra bien démanteler de l’intérieur le Palais du Midi pour poursuivre le chantier du métro entre la Gare du Nord et la station Albert. Face à cette décision, les commerçants ont choisi de se réunir pour discuter et se mettre d’accord sur les problèmes que cela va engendrer. Où vont-ils être relocalisés, qui et combien vont être indemnisés… beaucoup de questions restent en suspens pour le moment.

Au programme de la journée : deux réunions. Une première en compagnie de la ministre Barbara Trachte en charge de la transition économique, et Elke Van Den Brandt, ministre de la Mobilité. Une seconde organisée par la ville au Palais du Midi en fin de journée.