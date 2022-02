ORPEA : Les syndicats déposent des revendications pour les travailleurs et les résidents

Ce vendredi, une réunion s’est tenue entre les organisations syndicales et la direction du groupe ORPEA.

Depuis la sortie de l’ouvrage “Les Fossoyeurs”, ORPEA qui compte de nombreuses maisons de repos en France, mais aussi en Belgique, est sous le feu des critiques. À Bruxelles, les organisations syndicales ont déposé une série de revendications à la direction d’ORPEA. Dans un communiqué envoyé par la CNE on peut lire : “Prendre soins de nos ainé.e.s signifie d’abord et avant tout : prendre soins de la mémoire collective de notre société, de ceux et celles qui ont construit notre présent, de nos papas, nos mamans, nos grands-parents, des personnes les plus fragiles qui ne peuvent pas rester à leur domicile pour des questions de sécurité, d’autonomie, etc. Cette responsabilité est grande.”

« People for People »

Le syndicat nous remémore le slogan d’ORPEA Belgique : « People for People » (qu’on peut traduire littéralement par des personnes pour des personnes). Pour la CNE, ce slogan est “remarquable en termes de marketing, mais doit se transformer en un slogan partagé par le personnel, car convaincu de son véritable sens. Le bien-être du personnel est indissociable du bien-être des résidents, c’est pourquoi ce cahier de revendications est pensé par des travailleurs pour les travailleurs et pour les résidents.”

Selon le syndicat, la direction d’ORPEA s’est engagée à définir un calendrier de négociation en vue de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.

■ Interview de Fabien Boucquéau, secrétaire régional Non Marchand CNE