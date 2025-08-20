Orange Belgium ciblé par une cyberattaque fin juillet, 850.000 comptes clients touchés

Orange Belgium a été la cible, fin juillet, d’une cyberattaque visant l’un de ses systèmes informatiques et ayant permis un “accès non autorisé” à des données de 850.000 comptes clients, a annoncé mercredi l’opérateur télécom.

Aucune donnée critique n’a été compromise : aucun mot de passe, adresse e-mail, ni coordonnées bancaires ou financières ne sont concernés, assure Orange Belgium. Le pirate informatique a, par contre, accédé à un système informatique qui contient des données comme le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le numéro de carte SIM, le code PUK et le plan tarifaire.

“Dès la détection de l’incident, nos équipes ont bloqué l’accès au système concerné et renforcé nos mesures de sécurité. Orange Belgium a également alerté les autorités compétentes et déposé une plainte officielle auprès des autorités judiciaires“, ajoute l’entreprise, qui recommande aux clients concernés de rester vigilants face à toute communication suspecte.

Ces clients ont été ou seront contactés par e-mail et/ou SMS pour être informés. Les clients peuvent aussi obtenir plus d’informations via une page internet dédiée. Alors que la maison mère Orange a dernièrement fait aussi l’objet d’une cyberattaque, les deux faits n’ont aucun lien entre eux, indique-t-on encore du côté d’Orange Belgium.

