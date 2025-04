Opérer des tumeurs l’aide de la réalité augmentée aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles, une première en Belgique

Deux opérations inédites se sont déroulées au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, dans le courant des mois de mars et avril. Pour la première fois en Belgique, la réalité augmentée a été utilisée pour le traitement des sarcomes, une forme de cancer rare, a indiqué mercredi l’Institut Roi Albert II à Belga.

Les deux patients opérés souffraient de sarcomes situés au niveau du bassin. Pour l’ablation de leurs tumeurs, l’équipe chirurgicale s’est appuyée sur l’imagerie médicale, qu’ils ont cette fois-ci projetée “dans” les patients, grâce à un système de réalité augmentée. Le chirurgien portait des lunettes spéciales durant l’intervention. Ces dernières superposaient directement ces images sur la zone à opérer, fournissant ainsi aux équipes opératoires un contrôle précis et immédiat de leurs gestes.

À noter que ce type d’intervention, inédite en Belgique, reste aussi très rare au niveau international. Les sarcomes sont des cancers peu communs qui se développent dans les os et les tissus mous. Même s’ils ne représentent que 2% de la totalité des cancers, ils sont très diversifiés et concernent tous les âges et parties du corps. Cette grande variété complique le diagnostic et les prises en charge sont très spécifiques. Les chirurgies, impliquant l’ablation des tumeurs et la reconstruction des structures, peuvent également s’avérer complexes.

L’Institut Roi Albert II, qui fait partie des cliniques universitaires Saint-Luc, est un centre reconnu en matière de prise en charge des sarcomes. Il fait également partie du Réseau de Référence européen pour les Cancers solides rares de l’Adulte (Euracan).

