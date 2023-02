Officiel : Dante Vanzeir rejoint les New York Red Bulls

Sans grande surprise, l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise rejoint la franchise américaine, confirme le club sur ses réseaux sociaux.

L’annonce devait tomber depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Dante Vanzeir a fait ses adieux à l’Union-Saint-Gilloise, qu’il avait rejoint en 2020. Il rejoint la Major League Soccer (MLS) – première division de football aux États-Unis – et le club de New York Red Bulls. Le montant et la durée du transfert n’ont pas encore été communiqués.

À travers deux cœurs jaunes et bleus, le message est clair. Philippe Bormans, le CEO du club, l’avait d’ailleurs confirmé il y a plusieurs jours au micro de Sporza : “Un accord est trouvé, mais le transfert doit encore être officialisé. (…) Nous avons un remplaçant en attendant avec Vertessen, donc je pense que tout le monde est satisfait dans cette histoire. Et avec ça, notre travail est pratiquement terminé”, affirmait-il.

Vanzeir aura marqué de sa patte droite la pelouse du parc Duden. D’abord avec le titre en Pro League (Division 2) en 2021, puis la belle aventure la saison dernière où l’Union a longtemps cru à ses rêves de champion, avant de voir le Club de Bruges passer devant à quelques journées de la fin.

Décisif à 14 reprises cette saison, il aura contribué à l’excellente première partie à la fois sur le plan national et européen. L’Union reste d’ailleurs encore en compétition sur les trois tableaux, à savoir le championnat, la Coupe de Belgique et l’Europa League.

A Belgian Golden Boot winner and our newest designated player! 🇧🇪 We have acquired forward Dante Vanzeir from Royale Union Saint-Gilloise. Welcome, Dante! pic.twitter.com/bciQHB31Lm — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) February 3, 2023

C.H. | Photo : Twitter Union Saint-Gilloise