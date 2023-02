Odyssée Orient : la 4L vient de partir direction le Cambodge

Trois franco-belges se sont lancés dans un projet un peu fou, partir de Bruxelles jusqu’au Cambodge en 4L. Ils viennent de prendre la route.

Guilhem, Guillaume et Théau viennent de partir de Bruxelles à bord de leur 4L orange, bleue et blanche. L’objectif de ce projet, rejoindre la capitale du Cambodge, Phnom Penh où se trouve l’association “Pour un Sourire d’Enfant”, l’une des deux associations en lien avec Odyssée Orient – l’Expédition Souriante. La seconde, est bruxelloise “1 Lettre 1 Sourire”. Par ce projet solidaire, les trois aventuriers souhaitent lutter contre l’isolement des personnes âgées et récolter des fonds pour les enfants isolés au Cambodge.

Leur voyage se découpe en 6 grandes étapes pour parcourir les 19.000 kilométrés. La première les conduit jusqu’à Istanbul en Turquie. Puis, après une légère pause, ils reprennent la route pour le Kazakhstan et plus précisément Aktaou. Leur voyage se poursuivra sur les traces de la route de la soie jusqu’au Kirghizistan. La quatrième étape risque d’être la plus technique selon eux, puisqu’ils vont devoir parcourir des centaines de kilomètres dans la steppe kazakhe jusqu’à la ville d’Oulan-Bator. Dans les deux dernières étapes, ils parcourront la Chine du Nord au Sud, jusqu’au Vietnam. Puis après avoir visité les paysages du Laos, ils devraient arriver début juillet dans la capitale Cambodgienne.

Leur périple à suivre sur les réseaux sociaux, puisqu’ils diffuseront des Vlog tout au long de la traversée.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Camille Dequeker et Paul Bourrières