Nuisances du métro bruxellois : la STIB promet une solution d’ici 2026

Des roues défectueuses seraient à l’origine des nuisances subies par les riverains des lignes 1 et 5. La STIB annonce un remplacement progressif d’ici l’été 2026, apprend-on dans La Dernière Heure.

Des nuisances sonores et vibratoires affectent depuis plusieurs années les riverains des lignes de métro 1 et 5 à Bruxelles, notamment à Woluwe-Saint-Lambert, Anderlecht, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek. Le problème, identifié en 2022, provient de l’usure prématurée des roues des nouvelles rames M7, selon la STIB.

Après deux ans de tests, de nouveaux bandages de roues ont été validés par le constructeur. Leur fabrication est en cours, et les livraisons sont attendues fin 2025. Le remplacement des bogies devrait débuter peu après, pour une amélioration progressive espérée à partir de l’été 2026.

Si la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) se montre confiante, plusieurs communes et riverains restent prudents. À Woluwe-Saint-Lambert, la procédure judiciaire engagée avec Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre se poursuit. Interrogé par La DH, le bourgmestre Olivier Maingain indique rester prudent et attendre les conclusions de l’expert judiciaire mandaté sur les causes réelles des nuisances.

Rédaction