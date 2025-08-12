Nuages et éclaircies ce matin, avant un pic de chaleur

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux ce mardi matin, avec risque de quelques averses. Vers midi, ces nuages devraient quitter le pays et laisser un temps ensoleillé ou peu nuageux partout, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), avec un pic à 33 ou 34 degrés à Bruxelles cet après-midi.

La journée de mardi débute avec du soleil, mais aussi avec quelques nuages. L’après-midi fera ensuite la part belle au soleil. Les maxima seront en hausse avec 33°C dans le centre et 34°C localement, proches de 26°C au littoral, de 29°C sur les hauteurs en Ardenne. Le vent faible de secteur est augmentera un peu pour devenir faible à modéré. Il virera au sud-est et plus tard dans la journée dans certaines régions au secteur sud. Autour de midi, une brise de mer modérée de nord-nord-est se lèvera dans la région côtière.

Cette nuit, le ciel sera d’abord serein, mais vers l’aube, des nuages (principalement de moyenne et haute altitude) apparaîtront depuis la France. Quelques brumes pourraient se former dans les Polders. Les minima seront compris entre 15 et 20°C. Le vent sera faible à modéré, d’abord de secteur nord-est à est et ensuite s’orientant au secteur sud-ouest à ouest. Il pourrait devenir temporairement variable.

Mercredi, il fera ensoleillé dans la plupart des régions. Mais en cours de journée, la nébulosité augmentera sur l’ouest avec, vers la soirée, déjà possibilité d’une première averse orageuse. Durant la nuit, le risque d’averses et d’orages augmentera, également dans les autres régions. Il fera très chaud avec des maxima entre 29°C en Hautes-Fagnes et 33 ou 34°C dans le centre. Au littoral, il fera plus frais avec des maxima entre 24 et 26°C. Le vent sera généralement faible et virera de sud-ouest au secteur nord-ouest à nord.

Avec Belga