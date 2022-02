Nouvelle réglementation sur les conditions de transport non-commercial d’animaux agricoles

Ce jeudi, le gouvernement bruxellois vient d’approuver en dernière lecture un arrêt sur le transport des animaux.

Ce nouvel arrêt est composé de certaines conditions plus facilement applicables et logiques que l’ancien de 2017. En effet, dans le précédent arrêté sur le transport des animaux, il y avait des absences d’informations et quelques incohérences.

D’après le ministre en charge du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI), les nouvelles conditions vont faciliter le transport et assurer plus de sécurité pour les animaux. Par exemple, il ne sera plus possible de déplacer ses animaux lorsqu’il fait -5° ou au-dessus des 30°, une litière sera obligatoire, ainsi que de la lumière naturelle. En ce qui concerne la sécurité, les animaux ne pourront plus avoir les pattes liées ensemble, ni être attachés par les cornes ou les boucles nasales.

Le ministre précise que des conditions spécifiques ont été définies afin de faciliter les contrôles et de décourager les transporteurs qui ne prennent pas en compte le Bien-être animal. “Aucune règle précise n’était définie pour le transport non-commercial d’animaux agricoles… Cet arrêté établit des règles claires ce qui permettra de décourager les transports totalement inadaptés et facilitera les contrôles réalisés par les agents”.

Avec Belga / image : Twitter