Nouvelle “master class” en finance durable : “Il faut que la finance soutienne beaucoup plus l’économie durable”

La finance durable fait l’objet d’une “master class”, Su Fi (pour “Sustainable Finance”), organisée à Bruxelles, sur le site de Bruxelles Environnement, conjointement par l’ULB, l’UNamur, et l’ICHEC.

Le programme a été lancé vendredi dernier, en pleine COP 26. L’objectif de la finance durable est bien d’avoir un impact sur les énergies fossiles. “Vu l’urgence climatique, il est important de former des personnes qui sont dans des positions qui leur permettent de faire changer les choses.”, explique Marek Hudon, professeur à Solvay, ULB, et l’un des trois initiateur.ices de cette formation.

La formation est concentrée sur six après-midis, avec chaque fois un duo d’académiques (FR et NL) et un.e praticien.ne : Club de Rome, Finance Watch, Financité, Fondation pour les générations futures, etc. “L’idée, c’est de s’assurer de traiter des thématiques importantes. Il est essentiel d’avoir plus de financement vers le développement durable, vers une finance plus climatique. L’objectif, c’est de discuter avec les participants des bonnes pratiques.”

