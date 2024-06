Une nouvelle espèce d’araignée découverte le long du ring bruxellois

Une nouvelle espèce d’araignée tisse sa toile le long du ring de Bruxelles, a annoncé mercredi l’association flamande de protection de l’environnement Natuurpunt.

C’est la première fois que cet arachnide pointe le bout de ses pattes en Belgique. L’animal est probablement tombé d’un camion ou d’une voiture en provenance du sud.

La nouvelle venue se nomme Nurscia albomaculata. Elle ne dépasse pas un centimètre et présente quelques taches blanches sur sa robe noire. Cette araignée vit d’ordinaire dans le sud de l’Europe. En 2020, elle a cependant été découverte dans une berme de la ceinture bruxelloise, du côté de Woluwe-Saint-Étienne. Cette trouvaille apparaît à présent au grand jour avec la parution d’un article scientifique à ce sujet.

Rencontrer de nouvelles espèces n’est pas étonnant. “Nous en observons presque chaque semaine en Belgique”, relève Jorg Lambrechts de Natuurpunt. La dernière araignée nouvellement cataloguée sous nos latitudes remonte à environ un an, précise-t-il. Cette découverte souligne toutefois les résultats de l’écoduc installé le long des bermes du ring de Bruxelles. La tonte y est minutieusement programmée et les déchets de fauche sont évacués afin d’offrir un espace plus ouvert, où poussent davantage de fleurs. Celles-ci attirent alors plus d’insectes. Et des araignées : 95 espèces ont été recensées en 2020, dont certaines sont rares voire menacées.

Belga – Photo CC BY-SA 3.0