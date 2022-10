Nouvelle action du personnel de Fedasil devant le Petit-Château ce jeudi

Le personnel du service fédéral d’accueil des demandeurs d’asile s’arrêtera de travailler pendant une heure ce jeudi après-midi.

Ce jeudi vers 12h30 aura lieu une nouvelle action symbolique du personnel de Fedasil devant les portes du Petit-Château à Bruxelles. L’action, qui prévoit un arrêt de travail d’une heure, sera organisée simultanément dans les 35 centres d’accueil du pays.

“Le personnel de Fedasil tient à rappeler les conséquences humaines de cette crise de l’accueil. Nous sommes solidaires avec les demandeurs d’asile laissés à la rue”, explique l’un des membres du personnel dans un communiqué. “Nous voulons aussi dénoncer l’impact de la sur-occupation dans les centres et l’impact de la prolongation des durées des procédures d’asile sur le bien-être physique et psychologique des résidents. Le personnel de Fedasil a longtemps fait preuve de nombreux efforts, mais aujourd’hui, les limites sont atteintes. Nous voulons des solutions et des perspectives maintenant !”

Le réseau d’accueil de Fedasil est soumis à une forte pression, si bien que depuis plusieurs jours, même des demandeurs d’asile mineurs (Mena) ne parviennent pas à obtenir une place dans un centre d’hébergement.

“Depuis le 18 mai 2021, nous ne sommes plus en mesure d’héberger tous les demandeurs d’asile – au mépris des règlements belges et internationaux. Le personnel de Fedasil ne veut plus travailler dans ces conditions. Au départ, les demandeurs hommes isolés ne pouvaient plus être accueillis faute de places en suffisance. Depuis quelques semaines, même des hommes vulnérables se retrouvent à la rue dans un état de santé physique et psychologique inacceptable. Le 11 octobre dernier, ce sont les premiers 20 Mena qui se sont retrouvés à la rue. Et ce 13 octobre des familles avec enfants !”

Le 23 août dernier, les agents du centre Fedasil avaient déjà une première fois appliqué un arrêt de travail pour dénoncer la situation de l’accueil au Petit Château, qui traitait encore à l’époque tant la distribution des places d’accueil pour les demandeurs d’asile, que l’enregistrement des demandes de protection internationale. Cette dernière se fait depuis à l’Office des Etrangers, boulevard Pacheco.

