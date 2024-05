Nouveau record pour Brussels Airport qui a triplé son bénéfice en 2023

Brussels Airport Company a enregistré un chiffre d’affaires record de 705 millions d’euros l’an dernier, indique samedi l’exploitant de l’aéroport de Zaventem. C’est 28% de plus que les 549 millions comptabilisés en 2022. Le bénéfice net est lui aussi en très forte progression et a atteint 56 millions, contre 16 millions un an plus tôt lorsque l’on sortait à peine de la crise du Covid.

L’entreprise explique la hausse de ses revenus par plusieurs facteurs: l’augmentation du nombre de passagers, les nouveaux tarifs aéroportuaires et les revenus locatifs. L’an dernier, Brussels Airport a en effet accueilli 22,2 millions de passagers, soit 17% de plus qu’en 2022 mais encore loin du record de 26,4 millions de voyageurs atteint en 2019. L’aéroport espère se rapprocher à nouveau de ce nombre en 2025 et ambitionne d’atteindre 90% de ce total – soit environ 24 millions – d’ici la fin décembre. Quelque 701.000 tonnes de cargo (-10%) ont été traitées à Zaventem l’an dernier. Il s’agit de la deuxième baisse consécutive après l’année record 2021, au cours de laquelle les opérations de fret avaient bénéficié des expéditions de vaccins contre le coronavirus et de l’essor du commerce électronique pendant les confinements. Envriron 192.000 mouvements d’avion ont été comptabilisés (+7%): ce nombre est en hausse continue depuis 2020 et la crise sanitaire mais se situe encore loin des 234.000 mouvements enregistrés en 2019.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 172 millions d’euros, pour 72 millions sur l’exercice 2022. Les coûts ont également fortement augmenté, en partie en raison des indexations automatiques des salaires et des prix élevés de l’énergie. Ils se sont élevés à 533 millions d’euros, là où ils étaient de 478 millions d’euros en 2022. Du côté des investissements, l’aéroport a injecté un total de 160 millions d’euros (contre 145 un an plus tôt) dans le renouvellement de l’infrastructure (dont la rénovation des voies de circulation au sol, les nouvelles passerelles pour les passagers à la jetée B et le système de bagages) et dans de nouveaux bâtiments. À noter enfin que, tout comme en 2022, aucun dividende n’a été versé au titre de l’exercice 2023 “afin de consolider la structure financière de la société et financer les investissements futurs“.

Belga