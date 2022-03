Nouveau calendrier scolaire : le casse-tête des familles bilingues

Le nouveau calendrier scolaire, qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine, passait en commission éducation du parlement de la Fédération Wallonie Burelles aujourd’hui. Pour certaines familles, ce sera un véritable casse-tête.

La réforme des rythmes scolaires annuels passe mal pour certaines familles, surtout celles dont les enfants ne vont pas dans le même système scolaire. Cette réforme, approuvée récemment par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, consiste à alterner des périodes de sept semaines d’apprentissage avec des périodes de deux semaines de congé à la Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques. Les vacances d’été seront, elles, quelque peu raccourcies puisque l’année scolaire commencera, non plus le 1er septembre, mais dès le dernier lundi d’août. Et celle-ci ne s’achèvera plus au 30 juin, mais à chaque fois le premier vendredi du mois de juillet. Le système néerlandophone, en revanche, ne changera pas.

Les familles devront jongler entre les vacances des petits francophones et petits néerlandophones. C’est un peu le cas de la famille Stenuit: “On aura de l’ordre de six semaines de différence de vacances entre mes enfants, dans l’enseignement néerlandophone, et mon épouse qui est enseignante dans le secondaire francophone“, raconte Geoffrey.

Dans cette situation, Geoffrey et sa fille Margault doivent trouver des solutions, ils se tournent du coup vers les stages, pour réorganiser leur quotidien : “C’est toute la difficulté, on trouve très peu de stages en néerlandais, c’est très compliqué. Elles allaient en stage francophone, ce qui a du sens aussi parce qu’elles sont dans l’enseignement néerlandophone, et on veut garder aussi une richesse du vocabulaire“.

■ Reportage de Samia Er-Rami, Camille Dequeker et Corinne De Beul