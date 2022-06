“Nous voulons faire notre part” : des Ukrainiens nettoient le parc du Cinquantenaire

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, la Belgique a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ayant quitté le pays (plus de 44.000 au 1er juin, NDLR). Des aides de toutes sortes et des volontaires ont également été envoyés dans la zone de conflit et aux frontières.

“Nous savons que la Belgique est un petit pays, mais aussi que les Belges font beaucoup pour nous aider“, selon Oksana Bulda. “Nous sommes ravis de l’accueil que nous recevons ici, ainsi que du soutien financier et matériel pourvu à notre pays, et aussi que des volontaires se soient engagés dans la légion étrangère pour défendre notre pays. C’est pourquoi nous voulons faire notre part, et laisser votre pays un peu plus beau derrière nous.”

Friends, thank you to everyone who joined the cleaning up the park! Well done! 💪🏼

By such deed, we have shown that we are grateful to the Belgians for the warm welcome and support of #Ukraine! We appreciate it so much!💛 #Brussels #Belgium #StandWithUkraine pic.twitter.com/3tTwmenF8T

