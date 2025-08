La quasi-totalité des chômeurs bruxellois de 55 ans et plus perdront leurs allocations en janvier

En janvier prochain, 49.197 Belges de plus de 55 ans perdront leurs allocations de chômage, car ils ne comptabilisent pas au moins 30 ans de carrière. Parmi eux, six sur 10 n’ont plus travaillé depuis plus de cinq ans, un sur trois perçoit des allocations de chômage depuis plus de 10 ans et un sur 12, soit 4.354 personnes, touche des allocations depuis plus de 20 ans, écrit mardi le journal Het Laatste Nieuws sur base de chiffres du ministre de l’Emploi, David Clarinval (MR).

En revanche, 10.586 demandeurs d’emploi de plus de 55 ans comptabilisent au moins 30 ans de carrière et conserveront leurs allocations. À Bruxelles, seulement 6,4% des demandeurs d’emploi de plus de 55 ans remplissent cette condition, pour 18,3% en Wallonie et 23,5% en Flandre. La limitation des allocations de chômage dans le temps touchera donc davantage Bruxelles et la Wallonie car il y a proportionnellement plus de demandeurs d’emploi dans ces régions.

Il ressort encore des chiffres du ministre qu’à Bruxelles, 43,5% des demandeurs d’emploi de plus de 55 ans sont au chômage depuis plus de 10 ans. À Bruxelles et en Wallonie, respectivement, un demandeur d’emploi de plus de 55 ans sur huit et un demandeur d’emploi de plus de 55 ans sur 10 perçoit des allocations de chômage depuis plus de 20 ans.

BX1, avec Belga