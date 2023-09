Neptunium : “une polémique sans fondement”, précise la bourgmestre à propos du Burkini

A peine ouvert et déjà une polémique !

Après près de six ans de travaux, les Schaerbeekois se sont réjouis de la réouverture de la piscine communale Neptunium. Cependant, un article de la RTBF a un peu terni cette réouverture tant attendue. En effet, il affirme, via le ROI de la piscine, que le burkini serait désormais autorisé au sein de la piscine.

Dans un communiqué, le Cabinet de la Bourgmestre Cécile Jodogne, a tenu à répondre à cette polémique avec son règlement d’ordre intérieur. “Le ROI de la piscine précise à la fois dans les sections Hygiène et Tenue de bain quelles sont les tenues autorisées à l’intérieur, pour les nageurs et nageuses.

Art. 46. Le port d’une tenue de bain strictement réservée à cet usage est obligatoire. Seuls les maillots

de bain classiques sont autorisés, ainsi que les combinaisons dédiées à la baignade, recouvrant

partiellement ou totalement le corps. Les shorts, jupettes et vêtements amples sont interdits.

Art. 56. L’accès aux bassins ne sera pas autorisé :

➢ aux personnes non vêtues d’un vêtement de bain classique et propre, décent et exclusivement

réservé à la baignade.

➢ aux personnes portant des chaussures, de tous types ;

➢ aux personnes sans bonnet de bain recouvrant bien toute la chevelure”

En fin de communiqué, le cabinet précise que ” le Neptunium est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer la natation dans une piscine flambant neuve, et qui respecteront le règlement comme il se doit.” De plus, il ajoute que cette nouvelle piscine communale n’a pas “vocation à devenir un espace de division et de discriminations.”