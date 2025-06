Kalvin Soiresse Njall : “Le MR est le premier responsable de l’échec de sa formation”

Le député bruxellois Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles.

L’assemblée générale d’Ecolo Bruxelles a lieu ce jeudi soir. Au programme notamment, des discussions sur l’entrée dans une majorité avec la N-VA, poussée par le MR. “Le MR est le premier responsable de l’échec de sa formation“, estime Kalvin Soiresse Njall. “Il n’a pas réussi à créer les conditions de rassemblement pour pouvoir former un gouvernement. Quand on arrive premier dans une Région après des élections, on a des droits et des devoirs. On a le droit de pouvoir diriger la formation d’un gouvernement, mais on a aussi le devoir de pouvoir rassembler.”

Le député écologiste rappelle que tant DéFI que le PS et Ecolo ne voulaient pas de la N-VA dans une majorité. “C’est une ligne rouge que nous avons fixée depuis longtemps“, affirme-t-il.

Dans les conditions actuelles, aucun représentant écologiste ne sera présent demain à la réunion organisée par le MR au Parlement. Cela pourrait-il changer d’ici là ? “Nous avons envoyé des balises de fond au MR, à propos de la santé, du logement et de l’environnement. Ces balises ont été balayées d’un revers de la main par David Leisterh. C’est pour cela que je dis que le MR ne crée pas des conditions de rassemblement. Si le MR décide de créer ces conditions en respectant nos balises de fond, mais aussi nos lignes rouges, évidemment que nous irons à la table des négociations. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.”

En ce qui concerne la piste progressiste lancée par le chef de file du PS Ahmed Laaouej, Kalvin Soiresse Njall reste prudent : “Aujourd’hui, il n’y a rien de précis. Nous ne sommes pas encore en phase de négociations. Ahmed Laaouej n’a pas endossé le costume de formateur.” Le député annonce néanmoins que les balises proposées par le PS seront présentées ce jeudi soir aux militants écologistes.

■ Une interview de Kalvin Soiresse Njall (Ecolo), au micro de Fabrice Grosfilley, dans Bonjour Bruxelles