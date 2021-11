Neder-Over-Heembeek : les premières poses de voies du tram 10 programmées à l’automne prochain

D’ici la fin de cette semaine, la STIB déposera la demande de permis d’urbanisme du futur tram 10 à Neder-Over-Heembeek. Les premières poses de voies sont programmées à l’automne prochain.

Pour rappel, la nouvelle ligne de tram doit permettre de relier Neder-over-Heembeek au centre de la capitale.

Le tracé prévu permettra de relier l’hôpital militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek, situé à deux pas de la limite territoriale de la Région-capitale, à la place Rogier, en passant par le centre commercial Dockx Brussels et la gare du nord. À Neder-Over-Heembeek même, le tram passera par l’avenue de Tyras, le Chemin vert, le site de Solvay, la rue commerçante François Vekemans et la rue de Heembeek avant d’emprunter la voie existante des trams 3 et 7, le long de l’avenue Jules Van Praet.

Permis d’urbanisme

Après l’étude d’impact, l’approbation du tracé et du mode de transport par les autorités régionales et communales en février 2020, une nouvelle étape importante du projet doit être franchie d’ici la fin de la semaine. La STIB va en effet déposer la demande de permis d’urbanisme relative aux aménagements de l’espace public. Outre une note explicative, le dossier comprend un rapport d’incidence environnemental, les études d’impacts réalisées pour le tracé et les plans d’aménagement des différentes zones de façade à façade.

Cette nouvelle ligne de tram ne réjouit cependant pas tout le monde. Une centaine de personnes avaient manifesté place Peter Benoit, à Neder-Over-Heembeek pour manifester leur mécontentement cet été. Ils pointent notamment la dangerosité du passage du tram dans la rue commerçante François Vekemans. Des pétitions contre ce projet ont également été signées.

La STIB précise que depuis le début de la procédure, le projet de tram 10 à NOH fait largement appel aux citoyens. “L’équipe projet est composée des partenaires institutionnels que sont la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, la STIB… mais aussi de commerçants, d’entreprises et de citoyens locaux“, explique la société de transports. Ces consultations ont notamment conduit à revoir à la hausse le nombre de places de stationnement prévu rue François Vekemans.

Premières voies à l’automne 2022

Urban Brussels va maintenant analyser la demande de permis d’urbanisme et fixer la date de l’enquête publique, qui va permettre aux riverains et aux instances publiques de faire leurs remarques sur les plans d’aménagement. Une commission de concertation sera ensuite organisée. À l’issue de celle-ci, Urban rendra son avis et fera part de ses éventuelles conditions à intégrer dans le projet. Si nécessaire, la STIB adaptera les plans.

Le démarrage des travaux non liés à la demande de permis d’urbanisme, tels que ceux de Vivaqua, est prévu au printemps 2022. Une fois le permis délivré, les travaux de voirie pourront commencer. Les premières poses de voies de tram sont programmées à l’automne prochain.

