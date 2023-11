Neder-Over-Heembeek : le tram 10 embarquera les premiers voyageurs dès l’automne prochain

Alors que le chantier du tram 10 se poursuit, les travaux semblent bien avancés. Deux tiers des voies sont déjà posés sur le nouveau tronçon. Cette nouvelle ligne de tram devrait relier d’ici l’automne prochain, l’Hôpital Militaire de Neder-Over-Heembeek et le centre-ville de Bruxelles. Le chantier, qui a débuté par les impétrants en avril 2022, a ensuite été repris par la Stib et Bruxelles-Mobilité au début de l’année 2023. Plus de dix mois après, le constat est bon : “Le chantier a bien avancé et respecte le planning prévu. Dans un an, les habitants de NOH pourront rejoindre facilement le centre-ville en tram en bénéficiant d’une liaison directe, rapide et capacitaire”, confie la Stib. Ce matin, nous sommes allés visiter le chantier de la future ligne de tram 10 qui doit relier Neder-Over-Heembeek à Rogier.

Alors que deux tiers des voies sont déjà posés sur le nouveau tronçon entre Heembeek et l’Hôpital Militaire, l’installation des voies sur l’avenue de Tyras, le Chemin Vert et la rue de Heembeek. En 2024, la STIB poursuivra et terminera ses travaux sur l’avenue de Tyras et l’avenue des Croix du Feu.La pose des voies et autres équipements sera achevée avant l’été. Les premiers trams pourront alors circuler sur la ligne, tout d’abord en test sans voyageurs. Les premiers voyageurs pourront embarquer à bord à l’automne prochain.

E.D – Photos : Marie-Noelle Dinant (BX1)

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Frédéric De Henau