Neder-Over-Heembeek : des pavés ont été lancés en direction des pompiers

Les faits se sont déroulés durant la nuit de mercredi à jeudi face au 144, avenue de Versailles.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers ont été appelés (sans accompagnement policier) pour deux interventions sur des containers en feu à Neder-Over-Heembeek. Arrivés sur place, des pavés ont été lancés dans leur direction, certains tombant à moins de 50 cm des pompiers. L’autopompe a été abîmée et un rapport a été rédigé.

► Reportage | Molenbeek : un contrôle de police tourne mal, un individu blesse trois agents

Quelques heures plus tôt, une autopompe du poste VUB (Jette), accompagnée de la police, était intervenue pour des containers en feu, mais aucun incident n’était à déplorer.

Du côté de la zone de police de Bruxelles Capitale – Ixelles, on nous confirme que “nos services sont intervenus cette nuit en raison d’un incendie volontaire de poubelles. L’ambiance sur place était tendue et des pierres ont été lancées à l’encontre de notre personnel, sans heureusement faire de blessés. L’enquête est en cours“. Ilse Van de keere, porte-parole de la zone, indique également qu’une présence policière, en civil et en uniforme, supplémentaire sera assurée dans les prochains jours.

Former un “mouvement national des forces de sécurité“

Dans un communiqué, le SLFP “zones de secours” exprime son mécontentements face aux agressions, de plus en plus violentes, dont peuvent être victimes les pompiers et les policiers. Le syndicat pense former un “mouvement national des forces de sécurité afin de dénoncer ces agressions et demander des peines exemplaires contre les individus qui se rendent coupables de ces faits“

Y. Mo. – Photo : Google Street View