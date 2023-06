Nadia Naji, la co-présidente de Groen, renforcera la liste Ecolo-Groen de Molenbeek en 2024

Ecolo-Groen à Molenbeek-Saint-Jean annonce ses premiers candidats néerlandophones pour les élections communales de 2024. Arno Vervaet et Hilde Sagon prennent la troisième et quatrième place sur la liste électorale.

Nadia Naji, coprésidente de Groen, poussera donc la liste molenbeekoise. Dans un communiqué, les deux formations écologistes avance que sa présence sur la liste démontre l’importance qu’elles donnent à la commune de Molenbeek. Ce choix démontre aussi, toujours selon Ecolo-Groen, leur volonté de grandir au sein de la commune.

Deux nouveaux venus en politique viendront tirer la liste. Arno Vervaert, cet ingénieur industriel de 33 ans, occupera la 3e place, alors qu’Hilde Sagon, prendra la 4e. À 39 ans, elle est conseillère juridique pour le Comité international de la Croix-Rouge.

“Nous voulons donner la priorité à la bonne gouvernance, à la mobilité active, aux espaces publics soignés et verts et aux logements de qualité à des prix raisonnables”, déclare Vervaet.

“Je vis ici dans un quartier sympathique et familial où les voisins essaient de s’entraider et les gens se saluent le matin. C’est déjà beaucoup, mais ça peut être tellement plus. Molenbeek se doit de devenir plus verte, plus saine, plus propre, plus sûre et plus juste“, détaille, Sagon.

Ma. Ar. – Photo : Ecolo-Groen