Mucoviscidose : le nouveau médicament Kaftrio ne sera pas remboursé

Le 30 juin dernier, la société Vertex a clôturé les négociations avec le ministère de la Santé. Sans accord, le médicament Kaftrio pour les personnes atteintes de mucoviscidose ne sera pas remboursé.

Ce médicament permet d’améliorer la fonction respiratoire. Et cela a pour conséquence positive de réduire le nombre d’antibiotiques et d’aérosols, d’augmenter l’espérance de vie et d’apporter plus d’énergie aux malades. Depuis près d’un an, les négociations étaient sur la table et visaient en particulier le remboursement du médicament pour les plus de 12 ans avec au moins une mutation F508del. Un deuxième dossier a été déposé pour les remboursements concernant les enfants de 6 à 11 ans porteur d’au moins une mutation F508del. Cependant, fin juin, le fabricant s’est retiré des négociations mettant un terme à un possible accord sur le remboursement. Pour le moment, nous n’avons pas eu plus d’explication quant au retrait.

Pour les personnes atteintes de mucoviscidoses, cette annonce est inacceptable, d’après le communiqué de l’association Muco. Par ailleurs, cet accord de remboursement a été réalisé dans tous les pays voisins de la Belgique, et cela rend la situation incompréhensible. L’association demande que les négociations reprennent au plus vite.

Du côté politique, le parti Ecolo exige un accord à très court terme et une révision du règlement européen pour les médicaments orphelins.

“En matière d’accès aux médicaments orphelins, la réponse ne peut venir que de la coopération européenne. En 2015, la Belgique et les Pays-Bas ont lancé l’initiative Beneluxa, rejoints plus tard par le Luxembourg, l’Autriche et l’Irlande, pour offrir un accès durable à des médicaments innovants, dont les médicaments orphelins. En octobre 2021, la Belgique, les Pays-Bas et l’Irlande ont trouvé un accord pour le remboursement du Zolgensma – suite à l’affaire de la petite Pia. Comment se fait-il que l’initiative Beneluxa n’ait pas été activée dans le cas du Kaftrio?” . Laurence Hennuy, députée fédérale Ecolo.

Ca.Pa. Image : Belga