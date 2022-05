Move’Hub : un projet de 52.000 m² dans le quartier du Midi

Une demande de permis d’urbanisme vient d’être introduite concernant le projet Move’Hub, qui devrait s’installer sur une parcelle en friche dans le quartier du Midi.

Move’Hub remplace l’ancien projet mort-né des tours Victor. Le promoteur immobilier, Atenor, est toujours à la manœuvre du nouveau projet Move’Hub. En tout, 52.000 m² de bureaux, d’équipements collectifs, mais aussi de logements, parmi lesquels 72 appartements à prix abordables sont prévus, dont 64 construits en collaboration avec City Dev. Le centre d’expertise multidisciplinaire, perspective.brussels, qui gère l’aménagement du territoire, et hub.brussels, l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise se sont associées autour du projet.

“Il faut négocier avec ce genre de promoteur“

Pour parler de Move’Hub, Marion Lejeune, project manager au sein de hub.brussels était invitée dans le 12h30. Elle explique ; “Atenor est un acteur économique de premier ordre. Atenor est un des acteurs qui intervient par rapport à la fonction ‘logement’ lors des grands projets urbains. Il faut négocier avec ce genre de promoteurs, voir comment on peut négocier des mètres et de la surface consacrés à l’activité économique“, avant de préciser que perspective.brussels et hub.brussels “s’associent pour faire converger nos expertises communes afin d’aboutir à une meilleure compréhension de l’économie urbaine, mais aussi pour accompagner, par la suite, le développement économique du quartier du Midi et de la région bruxelloise dans son ensemble“.

“Approfondir la connaissance de l’économie du territoire“

Cette association entre les deux organismes a débouché sur une convention signée il y a deux semaines dont l’un des “objectifs est d’approfondir la connaissance de l’économie du territoire via une méthode de diagnostic économique qui se voudra innovante. Via les différents outils d’intervention urbanistique tels que les contrats de rénovation urbaine, les plans d’aménagements directeur,… il y a une approche économique qui existe mais principalement basée sur des données chiffrées statistiques. Nous on veut partir de cette base et la compléter par une approche qualitative“, précise Marion Lejeune.

■ Interview réalisée par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12h30.