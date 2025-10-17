Mort de Fabian : vers un hommage plus discret qu’une stèle, dans le Parc Elisabeth

L’agence Bruxelles Environnement, en concertation avec les autorités régionales, a rejeté l’idée d’une stèle dans le Parc Elisabeth, où le jeune Fabian a trouvé la mort. Elle privilégie plutôt un hommage plus discret, comme un arbre, rapporte Bruzz ce vendredi.

En juillet dernier, les deux associations Heroes for Zero et GC De Platoo annonçaient leur souhait, en concertation avec la famille du petit Fabian, de voir naître une stèle commémorative dans le Parc Elisabeth, à Ganshoren, où l’enfant a trouvé la mort en juin dernier au terme d’une course-poursuite avec la police. Deux procédures avaient ainsi été introduites auprès de Bruxelles Environnement.

On apprend aujourd’hui que l’idée d’une stèle permanente est rejetée par Bruxelles Environnement, qui entend privilégier plutôt une “forme d’hommage plus discrète mais symbolique“, rapporte Bruzz.

Le projet déposé était celui d’un monument avec une plaque, et un banc pour les personnes endeuillées. Par mail, l’agence régionale a indiqué que ce n’était pas possible, conjointement avec le cabinet du ministre Alain Maron (Ecolo) : “Notre institution doit veiller à préserver la fonction universelle et neutre des espaces verts. Nous privilégions des formes d’hommage discret et symbolique, comme la plantation d’un arbre, permettant le deuil tout en respectant la neutralité d’un lieu qui appartient à tous“, a fait savoir Bruxelles Environnement dans ce courrier cité par nos confrères.

Interrogée par Bruzz, l’association Heroes for Zero se dit déçue, et craint qu’un arbre commémoratif ne se fonde trop dans le décor du parc. Elle espère que Bruxelles Environnement et le ministre reviennent sur leurs positions.

ArBr – Photo : Belga (archives)